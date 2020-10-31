Oğuz Cem Çelik kimdir? Oğuz Cem Çelik mesleği ne? Oğuz Cem Çelik kaç yaşında, nereli?
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Oğuz Cem Çelik kimdir? Oğuz Cem Çelik mesleği ne? Oğuz Cem Çelik kaç yaşında, nereli?

31.10.2020 21:32 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:11
Oğuz Cem Çelik kimdir? Oğuz Cem Çelik mesleği ne? Oğuz Cem Çelik kaç yaşında, nereli?

Ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Oğuz Cem Çelik hakkında Oğuz Cem Çelik kaç yaşında, nereli? Oğuz Cem Çelik kimdir? Oğuz Cem Çelik mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Oğuz Cem Çelik hayatı ve biyografisi!

Dikkat çekici yorumları ile öne çıkan Oğuz Cem Çelik bilim adamı kimliği yanında yorumcu yönü de vardır. Peki, Oğuz Cem Çelik kimdir? Oğuz Cem Çelik mesleği ne? Oğuz Cem Çelik kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. OĞUZ CEM ÇELİK KİMDİR?

Çalışma Alanları : Çelik Yapılar, Deprem , Betonarme Yapılar

Eğitim Durumu : İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü (Doktora)

Çalıştığı Birim : Mimarlık, Mimarlık Bölümü

Doktora

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1990/ 1996

PROFESÖR

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ1989/ -

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