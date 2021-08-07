Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı mazide kaldı... Birbirlerini sildiler!

1,5 yıl aşk yaşaan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ayrıldı.

1,5 yıl aşk yaşaan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ayrıldı.

Ayrılık sonrası Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından Oğulcan Engin ile olan tüm fotoğraflarını sildi.

Sahibi olduğu mekan çıkışı görüntülenen Oğulcan Engin ayrılık sorularına "Benim haberim yok, Ezgi Hanım'a sorun" yanıtını verdi. Kısa bir süre sonra ise o da fotoğrafları kaldırdı.

Ayrılığa rağmen birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, aralarındaki son bağı da kopardı.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Her fırsatta romantik paylaşımlar yapan ve evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftin, birbirlerini silme noktasına getiren ayrılık sebepleri merak konusu oldu.

Kaynak: Hürriyet