Oğulcan Çağlayan kimdir? Oğulcan Çağlayan hangi takıma transfer oldu? Oğulcan Çağlayan hangi takımlarda oynadı?
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Oğulcan Çağlayan kimdir? Oğulcan Çağlayan hangi takıma transfer oldu? Oğulcan Çağlayan hangi takımlarda oynadı?

Oğulcan Çağlayan adı son zamanlarda sıkça duyuldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği oyuncu 1. Lig ve Süper Lig takımlarında forma giydi.

Oğulcan Çağlayan kimdir? Oğulcan Çağlayan hangi takıma transfer oldu? Oğulcan Çağlayan hangi takımlarda oynadı?
11.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:50

Süper Lig takımlarının dikkatini çeken oyuncunun Sözleşmesi 26 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Peki, Peki, Oğulcan Çağlayan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Oğulcan Çağlayan'ın oynadığı takımlar hakkında bazı bilgiler.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

22 Mart 1996 tarih doğumlu yıldız fultbolcu, Ankaralıdır. 2006 yılında futbola oturduğu semtin takımlarından olan Bahçelerüstü Spor altyapısına yazılarak başladı. Oğulcan, 2009-2010 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı. 13 kez fileleri havalandırdı ve takımının U14 yaş kategorisinde Türkiye Finalleri'ne katılma hakkını elde etmesini sağladı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar ilk olarak Oğulcan Çağlayan'ın transferi için KAP bildirimi yayınlayacak.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN OYNADIĞI TAKIMLAR NELERDİR?

-Bahçelerüstüspor,

-Ankaraspor,

-Bursa Merinosspor,

-Kayseri Erciyesspor,

-Çaykur Rizespor.

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