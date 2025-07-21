Öğretmenlik başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025 ilk kaç bin kişi Öğretmenlik tercih edebilir?

Yks sonuçları, adayların üniversite tercihlerinde belirleyici rol oynuyor. Özellikle öğretmenlik programlarını hedefleyen öğrenciler, "Öğretmenlik başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025'te ilk kaç bin kişi öğretmenlik tercih edebilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar!

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ

Öğretmenlik, toplumun eğitim hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayan bir meslektir. TDK'ye göre, "bilgi öğretmekle görevli kişi" olarak tanımlanan bu meslek, alan bilgisi ve pedagojik formasyon gerektirir. Öğretmenlerin taşıması gereken temel özellikler şunlardır:

• Güçlü iletişim becerileri,

• Disiplinli ve güvenilir bir çalışma anlayışı,

• Öğrenci davranışlarını yönetme yeteneği,

• Rol model olabilecek liderlik vasıfları,

• Dili etkili kullanma (sözlü/yazılı).

2025 YKS'DE ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞARI SIRALAMA ŞARTI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğretmenlik lisans programlarına yerleşmek için başarı sıralaması barajı uygulanmaktadır. 2025 yılında geçerli olan kriterler şöyle:

• Öğretmenlik Programları: İlgili puan türünde 300.000 başarı sırası.

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık: Aynı şekilde 300.000 sıralama sınırına tabi.

Diğer Bölümlerle Karşılaştırma:

• Tıp: 50.000,

• Hukuk: 100.000,

• Mimarlık: 250.000,

• Mühendislik: 300.000.

TERCİH YAPACAK ADAYLARA ÖNERİLER

• Sıralamanızı Kontrol Edin: 300 bin ve altındaysanız, öğretmenlik programlarını tercih listenize ekleyebilirsiniz.

• Puan Türüne Dikkat: EA veya SÖZ puan türüne göre (programa göre değişir) sıralamanızı kontrol edin.

• Yedek Tercihler: Barajı aşamayan adaylar, ön lisans veya sıralama şartı olmayan bölümlere yönelebilir.

YKS tercih sürecinde güncel kılavuzu incelemeyi ve ÖSYM duyurularını takip etmeyi unutmayın!