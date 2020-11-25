Öğretmenlere sürpriz doğum günü kutlaması
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Öğretmenlere sürpriz doğum günü kutlaması

25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:02
Öğretmenlere sürpriz doğum günü kutlaması

Sivas'ta Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğretmenlere sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivas'ta Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğretmenlere sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 24 Kasım Öğretmenler Günü resim sergisi ve kutlama programı düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program video gösterimlerinin ardından aday öğretmenlerin yemin töreni ve protokol konuşmaları ile devam etti.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "24 Kasım öğretmenlik mesleğinin kutsallığını kamu hizmeti sunan tüm makamlara nitelikli, kaliteli, kimlikli insan yetiştirmede önem arz ettiği için de bugün meslek grubunun günü çok önemli ve anlamlıdır. Geçmişten beri Türkiye'deki değişimin ve dönüşümün bu meslek grubunda eğitimcilerin ve öğretmenlerin omuzunda olduğunu ifade ederek, bunu ne için ifade ediyorum çünkü gelecek için evlatlarımız için al bayrağın gölgesinde, ezan sesiyle bu topraklarda nice varlığımızın devamı için öğretmenlerimizin ve eğitimcilerin emrindeyim ifadesini kullanarak sözlerime söz veriyorum öğretmenler gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Belediye başkanı Hilmi Bilgin ise konuşmasında "Sizler bizleri yarınlara güvenle bakarak ülke sevdasıyla, millet sevdasıyla devletine milletin hizmet etme gayesiyle yetiştirerek bizleri bugün ülkemize milletimize hizmet edecek hale getirdiniz. Bu noktada ben öğretmelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, salonda bulunan ve doğum günü 24 Kasım'a denk gelen öğretmenlere yapılan sürpriz doğum günü kutlamasıyla sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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