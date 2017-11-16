Öğretmenler Gününe Özel Voleybol Turnuvası

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulların katılımı ile düzenlenen turnuva oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Turnuva sonunda birinci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ikinci Akbay İlkokulu, üçüncü ise Kamile Akbay İlkokulu oldu.



Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt'unda yakından takip ettiği turnuva oldukça çekişmelere sahne oldu. Başkan Bozkurt, kendisinin de bir eğitimci olduğunu belirterek,"Yaklaşan öğretmenler günü öncesi öğretmenlerimizi moral ve motive etme adına güzel bir turnuva gerçekleştirdiler. Turnuvada bütün maçları takip etmeye çalıştım. Öğretmenlerimizi centilmence mücadele ettikleri için tebrik ediyorum" dedi.



Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan'da turnuvanın gerçekleşmesinde emeği ve katkılarından dolayı İlçe Kaymakamı Evren Çakır'a teşekkür etti.



Turnuva sonunda öğretmenlere baklava ikram edildi. Şampiyon olan ve dereceye giren öğretmenler madalya ile ödüllendirildi. - YOZGAT