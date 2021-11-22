ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ "24 KASIM SERGİSİ" İLE BAŞLADI

Hafta boyunca pek çok etkinlikle kutlanacak Öğretmenler Günü programı, 22 Kasım Pazartesi günü Kızılay Metrosu Sanat Galerisi'nde açılan "24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi" ile başladı.

Açılışı yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, serginin hayırlı olmasını dileyerek tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutladı.

Şensoy, daha sonra öğretmenlerin fotoğrafları ve resimlerinden oluşan sergiyi gezdi ve Mesleki ve Teknik Eğitim, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerinin "Pandemide Öğretmen Olmak" temasıyla hazırladıkları stantlarını ziyaret etti.

81 ilde "Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur" temasıyla düzenlenen resim yarışmasında İzmir'den Birgül Ergün birinci, Ankara'dan Mehmet Kaya ikinci, Siirt'ten İdris Cihan üçüncülüğe layık görüldü.

Fotoğraf yarışmasının birincisi Sakarya'dan Muhammet Cansever olurken Balıkesir'den Mustafa Tarık Canbay ikincilik, Ankara'dan Aygül Harmancı üçüncülük ödülünü aldı. Resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerini Bakan Yardımcısı Şensoy takdim etti.

Kızılay Metrosu Galerisi'nde 3 gün boyunca açık kalacak olan sergide, Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, Ulus İlk Mektep Lisesi, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çankaya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de ziyaretçilere müzik dinletileri sunacak.

Öğretmenler günü kutlamalarının ilk günü etkinlikleri, 81 ilden gelen öğretmenlerin Kurtuluş Savaşı Müzesi, Birinci ve İkinci Meclis, Etnografya Müzesi, Ankara Resim-Heykel Müzesi, Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Hamamönü gezileriyle devam edecek.

Akşam saatlerinde ise MEB Şura Salonu'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün "Öğretmene Vefa" Konseri izleyicilerle buluşacak.

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