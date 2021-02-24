Öğretmenler aşılanacak mı? Öğretmenler aşı olmak zorunda mı? Aşı takvimi! Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Mhrs randevu al! Bilim Kurulu aşı takvimi! Öğretmenler aşılanacak mı? Öğretmenler aşı olmak zorunda mı? Aşı takvimi! Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Bilim Kurulu tarafından aşı takvimi oluşturuldu. Öğretmenler aşılanacak mı? Öğretmenler aşı olmak zorunda mı? Aşı takvimi! Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

ÖĞRETMENELR AŞILANACAK MI?

Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" dedi.

ÖĞRETMENELR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."