Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımı MEB'i harekete geçirdi - Haberler
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Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımı MEB'i harekete geçirdi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa
Öğretmenin

Siirt'te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında yer alan "Neyse son derse gideyim de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer Kemalist yapayım." ifadeleri tepkilere neden oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Siirt'in Baykan ilçesinde görev yapan öğretmen Zeynep Ç. sosyal medya hesabından öğrencileriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Öğrencilerine "küçük hewaller" diyen öğretmenin bu paylaşımı tepki çekti.

"KÜÇÜK HEWALLERDEN MİNİK BİRER KEMALİST YAPAYIM"

Zeynep Ç.'nin paylaşımında, "Neyse son derse gideyim de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer Kemalist yapayım." ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım:

Öğretmenin 'Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım' paylaşımı MEB'i harekete geçirdi

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öğrenci velileri ve sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma tepki gösterdi. Tepkilere neden paylaşımın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü yapılan paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar (1)
Fakır:aradaki 7 farkı kimse bulamaz çünkü yok öyle birşey
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