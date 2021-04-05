Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Nusaybin'de öğretmenlik yaptığı iddia edilen Büşra T. isimli şahıs, sosyal medya hesabından ırkçı paylaşımda bulunarak, "Artık tayinim çıkabilir mi Allah'ım. İnsanların Kürtçe konuşmasına tahammülüm kalmadı" diye yazdı. Şahsın bu paylaşımı sosyal medyada tepkiyle karşılandı.