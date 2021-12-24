Öğretmene yapılan saldırıyı kınadılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretmene yapılan saldırıyı kınadılar

Öğretmene yapılan saldırıyı kınadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Cafer Yener İlkokulu sınıf öğretmeninin bir veli tarafından darp edilmesi basın açıklamasıyla protesto edildi.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Cafer Yener İlkokulu sınıf öğretmeninin bir veli tarafından darp edilmesi basın açıklamasıyla protesto edildi.

Cafer Yener İlkokulu önünde gerçekleşen protesto ve basın açıklamasına, ökul öğretmenleri, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının temsilcileri ile ilçede görevli öğretmenler ve veliler katıldı.

Eğitim sendikaları adına Ömer Işıkoğlu, yaptığı açıklamada, "Eğitimcilere yönelik bu tür saldırılar ne yazık ki her geçen gün artarak devam etmektedir. Eğitim ortamında şiddetin önüne bir türlü geçilememektedir. Öğretmen arkadaşımıza yapılan bu saldırı bütün öğretmenlere, eğitim çalışanlarına yapılmış demektir. Bu saldırı ile okullardaki güvenliğin ne derece sağlanıp sağlanmadığı bir kere daha ortaya çıkmıştır. Okullarımızda Güvenlik Görevlilerinin istihdam edilmemesi çok ciddi güvenlik zafiyeti meydana getirmiş, öğrenci velisi sınıfın içine kadar girerek öğretmeni darp edebilmiştir. Okul kapıları nöbetçi öğrenci ve öğretmen değil, işinin uzmanı güvenlik görevlilerine bırakılmalıdır. Şiddetin gerekçesi olamayacağından öğretmenlerimize yapılan saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu saldırı öğretmenlerimiz şahsında devlete ve milletimize yapılmış demektir. Bu tür davranış içinde bulunanlar hakkettikleri cezayı mutlaka görmelidirler. Devlet önce kendi memurunu koruyacak tedbirleri almalıdır. Eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmaları durumuna göre önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyideleri içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalıdır" dedi.

Işıkoğlu, "Velilerimize de seslenmek istiyorum. Öğrencilerimizin eğitimi için emek sarf eden öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarımıza sahip çıkınız. İçinizdeki kendini bilmez bir kısım kişilere önce siz tepki gösteriniz, okullarda öğrenciler iyi bir eğitim almak için bulunmaktadır. Eğitim yuvalarının huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyiniz. Eğitim iş kolunda örgütlenmiş sendikalar olarak öğretmenimize yapılan bu saldırıyı şiddetle protesto ediyor, şiddete başvuranları kınıyoruz. Eğitim çalışanlarının her zaman yanında olduğumuzu, bu saldırıların karşılıksız ve cezasız kalmaması için her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istiyoruz" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı. - BURSA

Öğretmene yapılan saldırıyı kınadılar

İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 yaralı

İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 yaralı

 Kadının, kazada yaralanan arkadaşını uyandırmak için tokat attı

Kadının, kazada yaralanan arkadaşını uyandırmak için tokat attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title