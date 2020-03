Öğretmenden sağlık çalışanlarına destek türküsü Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Erhan Gözüyukarı, sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla hazırladığı türküyü çocuklarıyla birlikte seslendirdi.

Adapazarı ilçesindeki evinde çocukları Ali Kağan (11) ve Zeynep Berra Gözüyukarı (9) ile kaleme aldıkları türküyü seslendiren Gözüyukarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoğun gayret gösteren sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerini söyledi.

Türküde vatandaşlara da uyarılarda bulunarak gerek olmadıkça evlerde kalmaları çağrısında bulunduklarını anlatan Gözüyukarı, sürecin sağlıkla atlatılması temennisinde bulundu.

Gözüyukarı ailesinin bestelediği ve seslendirdiği türkünün dizeleri, "Hastanede acilde her zaman ve her yerde, Allah razı olsun sağlık çalışanından. Bizler evimizde sizler hastanede, bu aziz milletimiz her daim sizinle. Dışarıya çıkmayın virüsleri yaymayın, sağlıkçılarımızı sıkıntıya sokmayın." cümlelerinden oluşuyor.

Kaynak: AA