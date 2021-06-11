Öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde sebze üretmeye başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sebze bahçesi oluşturuldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sebze bahçesi oluşturuldu.

Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Karakuş, AA muhabirine, geçen yıl okulda tarım bölümü açıldığını belirtti.

Bu doğrultuda öğrencilerin derslerini uygulamalı yapabilmeleri amacıyla okulun atıl durumdaki bahçesinde bir düzenleme yaptıklarını aktaran Karakuş, 6 bin metrekarelik bir alanı açık ve kapalı uygulama atölyesine dönüştürdüklerini kaydetti.

Alana öğretmen ve öğrencilerle sebze fideleri diktiklerini anlatan Karakuş, "Bahçeye yaklaşık bin metrekarelik iki sera kurduk. Domates, biber, patlıcan, salatalık diktik. Hem uygulamalı dersler yapacağız hem de elde ettiğimiz ürünlerin satışından okulun bütçesine katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Şule Ertuğrul da ürün yetiştiriciliğini yaparak öğrendiklerini söyledi. Keyifli bir çalışma olduğunu belirten Ertuğrul, "Kendi diktiğimiz ürünlerin yetiştiğini görmek çok güzel." dedi.

Berkemir Demirok da derste öğrendiklerini bahçede uyguladıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner