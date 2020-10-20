Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
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Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak

20.10.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:39

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Öğretmen dizisi için final kararı alındı.

Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Öğretmen dizisi, bu sezon ise aynı kanalda yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başta başarılı bir grafik çizmesinden dolayı pazar gününe alınmıştı. Ancak dizi yeni gününde de istenilen başarıya ulaşamadı.

FİNAL YAPIYOR

Öğretmen dizisi son bölümüyle Total reyting grubunda ilk 10'a giremezken, AB'de ise 7. sırada yer alabildi. Final kararı alınan Öğretmen dizisi 9. bölümde izleyicilerine veda edecek. Yayın akışında bir değişiklik olmadığı takdirde dizi, 8 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak olan 9. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak

Yapımcılığını Medyapım ve MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu dizinin kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Şerif Erol, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak

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Haber Yorumları (5)
CAN SERDAR ATAMAN: Bir defa izledim. Baktım baktım baktım da bişey anlayamadım. Zaten bir dizisine bakıyordum. Onu da izlemiyorum. Mucize doktor sürekli aşk sahneleri.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SEYFİ: Yerinde bir karar olmuş öğretmenler pisikopat değildir, gerekçesi ne olursa olsun cocuklara psikolojik şiddet kullanılamaz böyle saçma dizileri yapanı yazanı kınıyorum
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
HER ŞEYİ ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ YA: yabancı dizide olsa herkes ne süper der ama bizimkiler yapınca her kulpu takarlar dizi işte hayal ürünü daha ne dizileri izlediniz de sesiniz çıkmadı
5 Yayından Kaldır
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