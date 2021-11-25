ÖĞRETMEN ÇİFT, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE EVLENDİ

MERSİN'in Silifke ilçesinde öğretmen çift Tuğçe ve Musa Çetin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dünyaevine girdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir mutlulukla kutlayan öğretmen Tuğçe ve Musa Çetin çifti mutluluğa 'Evet' diyerek Öğretmenler Günü'nde evlendi. Silifke Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren genç öğretmenler Tuğçe ve Musa Çetin çiftini tebrik ederek mutluluklar dileyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, evlenme cüzdanını geline teslim etti. Nikahta konuşan Başkan Altunok, "Öğretmen doğan güneş gibidir. Etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Sizlerde gelecek nesillerin aydınlık yolu olacaksınız. Gününüz kutlu olsun. Böylesine anlamlı ve güzel bir günde mutluluğa da ilk adımı atmanız bizleri sevindirmiştir. Sizleri tebrik ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Eğitim camiamızın değerli birer neferi olarak sizleri yetiştiren, topluma kazandıran ve bugünlere gelmenizde büyük emekleri olan değerli aile büyüklerine de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.