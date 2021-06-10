Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı
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Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı

Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan Aylin Sözer'in (48) cinayet zanlısı Kemal A. hakkındaki yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Kemal A'nın, "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

İddianamede sanık Kemal A'nın, ayrıca "silahla konutta nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Kemal A. hakkında haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilemediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması öngörülen iddianamede, sanığa verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmaması istendi.

Öte yandan iddianamede, sanık Murat D.'nin de olay günü Kemal A.'ya IBAN numarası göndererek, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" ettiği gerekçesiyle, 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olay

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık 2020'de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayet zanlısı Kemal A., (32) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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