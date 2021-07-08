Öğretim Üyemizin Sanayi İş Birliği Başarısı
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Öğretim Üyemizin Sanayi İş Birliği Başarısı

Öğretim Üyemizin Sanayi İş Birliği Başarısı
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2021 yılı 1.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2021 yılı 1. çağrısı kapsamında Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Karaoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Avcı ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Efe danışmanlığında Etka Biyoteknoloji ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin yürütücüsü olduğu "ANOXYBACİLLUS TÜRLERİNE AİT KSİLANAZLARIN UNLU GIDA ENDÜSTRİSİNDEKİ POTANSİYELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" başlıklı proje 2. 833. 972 TL bütçe ile kabul edildi.

Proje kapsamında özellikle unlu gıda sanayi ve diğer birçok endüstriyel alanda yoğun olarak kullanılan yeni ve yerli ksilenaz enzimi alternatiflerinin hazırlanması planlanıyor.

Unlu gıda sanayinde hamurun izlenebilirliğini ve ürün hacmini artırarak açığa çıkan ürünün daha tercih edilebilir olmasını sağlayan ksilenaz enzimi ülkemizde yurtdışından tedarik edildiğinden, proje ile yurtdışı bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

Yurt dışı bağımlılığını azaltan yeni ve yerli bir ürünün sanayimize kazandırılması sebebiyle danışman öğretim üyelerini ve proje yürütücüsü firmayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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