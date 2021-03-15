Öğrencilerin ısınma sorunu doğalgazla çözüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öğrencilerin ısınma sorunu doğalgazla çözüldü

15.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:34
Öğrencilerin ısınma sorunu doğalgazla çözüldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Fatih İlkokulunda doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Fatih İlkokulunda doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Emirdağ Belediyesinin girişimleri ile ilçede doğalgaz altyapı çalışmaları devam ederken, Fatih İlkokulunda doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Konuya ilişkin bilgi veren Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Böylelikle öğrencilerimizin ısınma problemlerini ortadan kaldırmış olacağız. Büyük kamu kuruluşlarımızda da doğalgaz kullanımı hava kirliliğini önleyecektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Pervin Buldan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğrencilerin ısınma sorunu doğalgazla çözüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:36:28. #1.15#
title