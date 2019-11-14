"Öğrencilerimizi Dinliyoruz II" programının misafiri Bozkır Belediye Başkanı oldu.

14.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:24

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda "Öğrencilerimizi Dinliyoruz" temalı söyleşi gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı katıldı.

Etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Saygı, "Belediye olarak Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu ile her daim koordineli çalışıyoruz ve yüksekokulumuza her konuda destek veriyoruz. Öğrencilerimiz bizlerin misafiridir, ilçemizde öğrenim gördükleri süre boyunca ne kadar koşullarını iyileştirebilirsek o kadar ilçemiz adına ve öğrencilerimiz adına bir katkıdır. Öğrencilerimizin sorunlarını bire bir dinleme ve çözüm üretme şansı verdiklerinden dolayı Yüksekokul Müdiresi Dr. Öğretim Üyesi Ahu Cavlazoğlu Davulcu'ya teşekkür ederim." dedi.

Söyleşi sonunda Bozkır Meslek Yüksekokul Müdiresi Davulcu, Başkan Saygı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA