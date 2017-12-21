Öğrencilere Spor Malzemeleri Dağıtıldı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, öğrencileri spor malzemeleri dağıttı.



Başkan Kara, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ile birlikte Atatürk Ortaokulu öğrencilerine spor malzemeleri dağıttı. Başkan Kara, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Kilis Belediyesi olarak biz her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - KİLİS