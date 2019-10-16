Öğrencilere psikolog mesleği tanıtıldı

16.10.2019 16:27

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi İmam Hatip Ortaokulunda 'Erdemli ve Başarılı Birey Projesi' kapsamında psikolog mesleği tanıtıldı.



İmam Hatip ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen programa devlet hastanesinde görevli Psikolog Ensar Arslan, tarafından kariyer günleri kapsamında düzenlenen seminerde psikoloji ve psikolog mesleğine ilgi duyan öğrencilerin sorularını cevapladı. Psikoloji ve psikolog olmak nedir, konuları üzerine bilgiler veren Arslan, öğrencilere psikologların çalışma alanları, psikolojinin alt dalları, mesleğin zorlukları konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA