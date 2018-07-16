Öğrencilerden Şehit Ufuk Baysan'ın Kabrine Ziyaret

Düzce'de ortaokul öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabrini ziyaret etti.

Düzce Hafız İmam-Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 30 öğrenci, şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Altay da öğrencilere eşlik etti.