Öğrenciler yangın söndürmeyi öğrendi

07.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:46

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğrencilere yangınla mücadele eğitimi verildi.



İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenli olarak verilen eğitimlerde yangın anında ve sonrasında neler yapılmalı gibi çeşitli bilgiler verilirken, uygulamalı tatbikatlarla da bizzat gösteriliyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, "2019 yılında periyodik olarak okullar, resmi kurumlar ve yurtlarda kalan öğrencilere yangına ilk müdahale ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında çeşitli bilgilendirmeler ve tatbikatlar yapıldı. İçerisinde bulunduğumuz 2020 yılında da bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Yılın ilk tatbikatını bir kız öğrenci yurdu ve bir lise de gerçekleştirdik. Öğrencilerin konuya olan duyarlılıkları bizleri ziyadesi ile mutlu etti" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA