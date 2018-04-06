Öğrenciler Şehitler İçin Dua Etti

Kırıkkale'de öğrenciler şehiter için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Bahşılı İmamhatim Ortaokulu öğrencileri, Kırıkkale Nur Camisi ve Külliyesine gelerek burada şehitler için Kur'an okudu.

Okul Müdürü Ünal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin okudukları hatimleri şehitlere armağan etmek istedikleri yönünde istek geldiğini söyledi.

Kendilerinin de böyle bir programı Nur Camisi ve Külliyesi'nde gerçekleştirmek istediklerini anlatan Şimşek, "Bugün itibariyle burada, vatan, bayrak, millet ve din uğruna şehit olmuş vatan evlatları için dua ettik. İslam dünyasının emperyalizme karşı bütün gücü ile her türlü saldırısına karşı dimdik duran ve mücadele eden son kale Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin selameti için dua ettik. Hali hazırda, haçlı zihniyetine, zulme ve sömürüye 'dur' demek için sınır ötemizde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşmüş asker ve polislerimiz için, Hatm-i Şerif indirdik. Allah dualarımızı kabul eylesin. Şüphesiz ki dua Müslüman'ın zikridir. Allah devletimizi ve mazlum milletlerin koruyucusu milletimizi korusun ve yüceltsin." diye konuştu.