Son Dakika | Öğrenciler şehit savcı adına yaptırılan bilişim sınıfı ve kütüphanede uzaktan kesintisiz eğitimle buluşuyor

Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanlığınca şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun adına mezun olduğu Samsun'un İlkadım ilçesindeki Gazi Ortaokulunda oluşturulan bilişim sınıfı ve kütüphane, öğrencileri uzaktan kesintisiz eğitimle buluşturuyor.

Adalet Bakanlığınca şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun adına mezun olduğu Samsun'un İlkadım ilçesindeki Gazi Ortaokulunda oluşturulan bilişim sınıfı ve kütüphane, öğrencileri uzaktan kesintisiz eğitimle buluşturuyor.

Bilişim sınıfı ve kütüphane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde evinde interneti ve bilgisayarı bulunmadığı için Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanamayan öğrencilere de kapılarını açtı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bilişim sınıfını ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet eden Kılıç, bilişim sınıfı ve kütüphanenin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı doğrultusunda şehit Başsavcı Murat Uzun'un anısını yaşatmak için oluşturulduğunu söyledi.

Kütüphane ve bilişim sınıfının Bakan Gül'ün katılımıyla 2019 yılında açıldığını belirten Kılıç, "Onun isminin yaşatılması bizleri de ailesini de mutlu ediyor. Sizler de kütüphanemizin ve bilişim sınıfımızın faydalı olduğunu belirttiniz. Bizler de mutlu olduk. İnşallah şehidimizin de ruhu şad olsun. Sizlerin burada çalışması, bir şeyler öğrenmesi onun da ruhunu şad ediyordur, eminim." ifadesini kullandı.

Okul müdürü Erkan Seyrek ise kütüphane ve bilişim sınıfının salgın döneminde EBA destek odası olarak kullanıldığını dile getirerek, "Çok faal şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Eğitim öğretim açısından internet ulaşım imkanı olmayan öğrencilere burada hizmet sunuldu. Adalet Bakanlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Cumhuriyet Başsavcımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz." dedi.

Ziyarette İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevliyken 2012 yılında bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise 19 Eylül 2019'da şehit Murat Uzun adına oluşturulan bilişim sınıfı ve kütüphanenin açılışını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek