Öğrenciler şehit ailelerini unutmadı

02.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:39

Atatürk Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat programı öğrencileri şehit ailelerini ziyaret etti.



Milli bilincin oluşturulması ve farkındalığının arttırılması projesi kapsamında Oltu'da ikamet eden 22 şehit ailesi ve 10 gazi ailesi ziyaret eden öğrenciler, vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden ve vatan için gazi olan ailelerin onurlandırılması için ailelere Kuranı Kerim ve Türk bayrağı hediye etiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA