MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Nakil ve geçiş işlemleri açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci nakilleriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, bakanlığa bağlı resmi-özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin açıldığı aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden yayınladığı duyuruda öğrenciler için nakil ve geçiş işlemlerinin açıldığını duyurdu.

MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak alınan karar gereği öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık" ifadelerine yer verildi.

Bu doğrultuda, Covid-19 salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin;

-Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra,

-Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."