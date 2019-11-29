Öğrenci servisi otomobile çarptı: 8 yaralı

29.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:54

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, öğrencilerin taşındığı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otomobile çarptı. Kazada, 7 öğrenci ve servis şoförü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşil Mahalle 1859 Sokak'ta meydana geldi. Öğrencilerin taşındığı Hüseyin Karataş yönetimindeki 09 P 1685 plakalı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Sibel Gün'ün kullandığı 09 HC 789 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya döndü. Kazada, servis şoförü Karataş ile öğrencilerden Kağan A. (12), İlayda K. (12), Enes E. (12), Yusuf S. (12), Hamza O. (12), Hasibe O. (12) ve Hatice A. (11) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, kazayı öğrenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan hastaneye gelip, öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: DHA