Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 2 sürücü yaralanırken, öğrenciler yaralanmadan kurtuldu.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 2 sürücü yaralanırken, öğrenciler yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, Sungurlu-Çankırı yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankırı'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 60 ACU 663 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Terzili köyünden Kavşut köyüne öğrencileri taşıyan 19 AAS 216 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yaralanmadan atlattı. Yaralı sürücüler, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ÇORUM

Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

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