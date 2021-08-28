OGM: "Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık"
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OGM: "Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık"

OGM: 'Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşadığımız acıları tekrar yaşamayalım; ormanda ateş yakma, izmarit atma, çöp bırakma, yangına sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Antalya, Kahramanmaraş ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken Manisa, İzmir ve Elazığ'da yangınlar söndürülmüştür" ifadeleri yer aldı.

(Musa Erdoğan/İHA)

OGM: 'Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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