Oğlunun uyuyakaldığı eve, itfaiye merdiveniyle pencereden girdi
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Oğlunun uyuyakaldığı eve, itfaiye merdiveniyle pencereden girdi

15.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:05
Oğlunun uyuyakaldığı eve, itfaiye merdiveniyle pencereden girdi

SİVAS'ta anahtarı almadan evden çıkan Savaş Yılmaz, evde olan oğlu Ahmet (8), geri geldiğinde kapıyı açmayınca yakınlarını telaşlandırdı.

SİVAS'ta anahtarı almadan evden çıkan Savaş Yılmaz, evde olan oğlu Ahmet (8), geri geldiğinde kapıyı açmayınca yakınlarını telaşlandırdı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile içeri giren baba Yılmaz oğlunu uyurken buldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 68'inci Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Evde oğlu Ahmet Yılmaz'ı bırakıp, anahtarı almadan dışarı çıkan Savaş Yılmaz, geri döndüğünde kapıyı açamadı. Zili çalmasına rağmen açan olmayınca panikleyen baba, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdivenini evin penceresine uzattı. Baba Savaş Yılmaz, itfaiyenin yardımıyla pencereden içeriye girdi. Oğlunu evde uyurken bulan baba, rahat bir nefes aldı. 


Oğlunun uyuyakaldığı eve, itfaiye merdiveniyle pencereden girdi
Oğlunun uyuyakaldığı eve, itfaiye merdiveniyle pencereden girdi
Oğlunun uyuyakaldığı eve, itfaiye merdiveniyle pencereden girdi
Oğlunun uyuyakaldığı eve, itfaiye merdiveniyle pencereden girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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