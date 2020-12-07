Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu
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Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu

07.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:08

Konya'da 3 gündür kayıp olan oğlunun bulunması için polise başvuran baba, 19 yaşındaki gencin gidebileceği yerleri aramaya başladı. Oğlunun arkadaşlarıyla sık sık gittiği inşaatı araştıran baba, gencin cansız bedenini suyla dolu asansör boşluğunda buldu.

Konya'da Mehmet Boylu, geçen cumartesi günü Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlu Oğuzhan Boylu'nun (19) gece eve gelmediğini ve haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kayıp gencin bulunması için çalışmasını sürdürürken baba Boylu da oğlunu gidebileceği bölgelerde aramaya başladı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BULDU

Baba Boylu, bugün 12.30 sıralarında oğlunun arkadaşlarıyla sık sık gittiği Karakayış Caddesi'ndeki inşaata baktı. Asansör boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını fark etti. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Boylu'nun öldüğü belirlendi.

Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu

ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Asansör boşluğuna düşmesi sonucu aldığı darbeyle mi veya sudan mı boğulduğu konusunun üzerinde durulan gencin, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, cenazeyi Adli Tıp Kurumu'na gönderirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu
Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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