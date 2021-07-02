Oğlu trafikte terör estiren Murat Övüç, savunmasıyla pes dedirtti: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir
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Oğlu trafikte terör estiren Murat Övüç, savunmasıyla pes dedirtti: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün aracının camından küfür edip tabancayla ateş açtığı görüntüler olay olmuştu. Videonun iki yıl önce çekildiğini söyleyen Murat Övüç ise, görüntüleri gündeme getiren kişilerin düşmanlarının olduğunu iddia ederek, "Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Zaten çok pişman oldu'' dedi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmış ancak bir süre sonra ise silmişti.

TOPU DÜŞMANLARINA ATTI

Burakcan Övüç'ün skandal görüntüleri tepki çekmeye devam ederken, Murat Övüç ise oğlunu savundu. Görüntülerin iki yıl önce çekildiği, düşmanları tarafından yeniden gündeme getirildiğini söyleyen Övüç, oğlunun iyilik timsali bir insan olduğunu söyledi. Övüç'ün dikkat çeken açıklaması şu şekilde;

''OĞLUM İYİLİK TİMSALİDİR''

"İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı. Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu"

Oğlu trafikte terör estiren Murat Övüç, savunmasıyla pes dedirtti: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar kamerada
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar kamerada
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Haber Yorumları (2)
HAKAN ARSLANOĞLU: Sosyal medya çıktı klavye delikanlıları çoğaldı. Ortam görmüş adam silah gösterisi yapmaz.
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ÜNAL KULA: Iyi adam öldür pişman ol tamam sağa sola ateş et pişman ol TAMAM
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Oğlu trafikte terör estiren Murat Övüç, savunmasıyla pes dedirtti: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir - Haberler Magazin
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