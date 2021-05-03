Oğlu tarafından cesedi bulunan Hatice, kalp krizinden ölmüş
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Oğlu tarafından cesedi bulunan Hatice, kalp krizinden ölmüş

Oğlu tarafından cesedi bulunan Hatice, kalp krizinden ölmüş
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde serada çalıştıktan sonra eve dönen oğlu tarafından ölü bulunan Hatice Günal'ın (42) cenazesi toprağa verildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde serada çalıştıktan sonra eve dönen oğlu tarafından ölü bulunan Hatice Günal'ın (42) cenazesi toprağa verildi. Hatice Günal'ın ilk belirlemelere göre kalp krizinden yaşamını yitirdiği saptandı.

Serik'te çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, dün saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi. Eve giren Yıldırım, annesi Hatice Günal'ı yerde yüz üstü hareketsiz yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hatice Günal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Hatice Günal'ın yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçılık yapan Hatice Günal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Günal, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Gedik Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.


Oğlu tarafından cesedi bulunan Hatice, kalp krizinden ölmüş
Oğlu tarafından cesedi bulunan Hatice, kalp krizinden ölmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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