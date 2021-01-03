Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
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Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim

03.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:56
Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim

BURSA'da trafikte seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymayan Furkan Ö. (22), kullandığı kamyoneti bir fabrikanın bahçesine park ederek, kaçtı.

BURSA'da trafikte seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymayan Furkan Ö. (22), kullandığı kamyoneti bir fabrikanın bahçesine park ederek, kaçtı. Polis, kamyonetin plakasından Furkan Ö.'nün babasına ulaştı. Polisin yanında oğlunu telefonla arayan baba Ahmet Ö. teslim olmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Baba Ahmet Ö. "Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Uyuşturucudan kesinleşmiş cezası da var. Başımıza bela oldu. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim" dedi.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artıran İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına uygulama noktaları kurdu. 16 KIB 60 plakalı kamyonetin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarını uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kaçan kamyonetin peşine düştü. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından kamyonetini bir fabrikanın bahçesine park eden sürücü, koşarak kaçtı. Polis ekipleri kamyonetin plakasından yaptığı sorgulamada sahibinin Ahmet Ö. olduğunu tespit etti. Ahmet Ö. ile iletişime geçen ekipler, aracı oğlu Furkan Ö.'nün kullandığını belirledi.

Aracının park edildiği yere gelen Ahmet Ö., oğlunu telefonla arayarak, polislere teslim olması gerektiğini söyledi. Ahmet Ö.'nün ısrarına rağmen Furkan Ö. polise teslim olmadı.'ÇOCUĞUM BAŞIMA BELA OLDU'Polis ekipleriyle konuşan Ahmet Ö., "Ben polis karakoluna ve jandarmaya gittim. Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Başımıza bela oldu. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şikayete gittik. Uyuşturucu kullanmaktan ertelenmiş cezası da var. İçeri girmeden ben bundan kurtulamayacağım. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim. Ben nereye müracaat edeyim bilmiyorum" dedi. BABA VE OĞLUNA CEZA

Polis ekipleri Furkan Ö.'ye kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 314 TL, polisin ihtarına uymaması nedeniyle 166 TL,  ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 2 bin 699 TL ve araç sahibi Ahmet Ö.'ye de 2 bin 699 TL ceza uyguladı.


Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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