Oğlu polis memuruna çarpan anne, gözyaşlarıyla yaralının başında bekledi

Sivas'ta il emniyet müdürlüğünün önünde karşıdan karşıya geçmek isteye polis memuruna otomobil çarptı. Kazanın ardından göz yaşına boğulan araç sürücüsünün annesi, bir an olsun yaralı polis memurunun başından ayrılmadı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi Fethi Akyüz caddesi üzerinde bulunan İl emniyet müdürlüğü önünde meydana geldi. Ö.F.G. idaresindeki Tofaş marka otomobil, İl emniyet müdürlüğü önünden karşıdan karşıya geçmek isteyen polis memuruna çarptı.

KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜNÜN ANNESİ GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Kaza sonrası polis memuru yaralandı. Otomobilde bulunan araç sürücüsünün annesi göz yaşlarına boğuldu. Kadın, yaralı polis memurunun başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı