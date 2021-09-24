Oğlu koronovirüsten ölen baba, bir gün sonra kalp krizinden yaşamını yitirdi - Haberler
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Oğlu koronovirüsten ölen baba, bir gün sonra kalp krizinden yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
Oğlu koronovirüsten ölen baba, bir gün sonra kalp krizinden yaşamını yitirdi

DENİZLİ'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, önceki gün yaşamını yitiren AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu'nun (58) babası Yaşar Tataroğlu (83) da dün akşam kalp krizinden öldü.

DENİZLİ'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, önceki gün yaşamını yitiren AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu'nun (58) babası Yaşar Tataroğlu (83) da dün akşam kalp krizinden öldü. Baba-oğulun bir gün arayla ölümü yakınlarını yasa boğdu.

AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu, yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tataroğlu, bir süre sonra durumu ağırlaşınca yoğun bakıma ünitesinde, entübe edildi. Tataroğlu, 22 Eylül gecesi, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Tataroğlu'nun cenazesi, Tavas ilçesinde kılınan namazın ardından Hırka Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan baba Yaşar Tataroğlu, dün, akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tataroğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba-oğulun bir gün arayla ölümü yakınlarını yasa boğdu. Emekli olan Yaşar Tataroğlu'nun bugün oğlu Osman Tataroğlu'nun mezarı yanına defnedileceği öğrenildi.


Oğlu koronovirüsten ölen baba, bir gün sonra kalp krizinden yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Oğlu koronovirüsten ölen baba, bir gün sonra kalp krizinden yaşamını yitirdi - Haberler
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