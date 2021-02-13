Oğlu 3. kattan atladı, anne gözyaşları içinde izledi
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Oğlu 3. kattan atladı, anne gözyaşları içinde izledi

13.02.2021 20:26 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:51

Sivas'ta kız arkadaşıyla sorunlar yaşayan şahıs 3. kattaki evinin balkonundan aşağı atladı. İtfaiyenin açtığı atlama çadırına düşen genç, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Aydoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın üçüncü katında yaşayan A.A. İsimli şahıs kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle balkona çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama riskine karşı sokağa atlama çadırı açarak önlem aldı.

ANNE, OĞLUNUN ATLADIĞI ANLARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Şahsın alt katta bulunan annesi oğlunun intihar girişimini gözyaşları içerisinde izledi. Polis ekiplerinin yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şahıs kendini balkondan aşağı bıraktı. Atlama çadırının üstüne düşen genç hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlu 3. kattan atladı, anne gözyaşları içinde izledi
Oğlu 3. kattan atladı, anne gözyaşları içinde izledi
Oğlu 3. kattan atladı, anne gözyaşları içinde izledi
Oğlu 3. kattan atladı, anne gözyaşları içinde izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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