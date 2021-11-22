Offroad Coşkusu Sakarya'da yaşandı

SAKARYA (Bültenler) - Yüzlerce sporseverin, 'Spor Ada Vizyon Projesi' alanında izlediği ve 28 araç ve 56 pilotun katıldığı mücadele sonucunda genel klasmanda Mustafa Saray-Samet Zurnacı birinciliği, Bitci Racing takımından Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ikinciliği ve ANDOFF Offroad Team'den İsmail Ayhan-Arda Arslan ekibi de üçüncülüğü elde etti.

Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ekibi aynı zamanda Sınıf SSV birincisi olurken, Sınıf 1'de Suzuki Grand Vitara ile Şehmuz Oğuz-Selman Aybar, Sınıf 2'de ANDOFF Offroad Team adına Isuzu Rodeo ile Bekir Sami Başkal-Önder Akcengiz, Sınıf 3'te Toyota Land Cruiser ile Engin Öztürk-Mehmet Özdemir ve Sınıf 4'te de Mustafa Saray-Samet Zurnacı birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Yarışın takımlar birincisi ise Bitci Racing Team oldu.

Yarış sonunda dereceye giren sporcular, ödüllerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve yetkililerden aldılar.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet