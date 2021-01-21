Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kaydılar
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Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kaydılar

21.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:27
Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kaydılar

GÜMÜŞHANE Off-Road Kulübü (GÜMOFF) üyleri, kente etkili olan kar yağışıyla birlikte araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kayıp, çocuklar gibi eğlendi.

GÜMÜŞHANE Off-Road Kulübü (GÜMOFF) üyleri, kente etkili olan kar yağışıyla birlikte araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kayıp, çocuklar gibi eğlendi.

GÜMOFF üyeleri, Camiboğazı Yaylası yolu üzerinde Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kayarak eğlendi. Kulüp üyeleri, o anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler, takipçiler tarafından ilgiyle izlendi.

'OFF-ROAD'DAN SONRA YENİ HOBİMİZ BU OLACAK'

Gümüşhane Off-Road Kulübü olarak sürekli kentin dağlarında ve yaylarında olduklarını belirten Ömer Uçar, uzun süre beklenen kar yağışının gerçekleşmesiyle birlikte Camiboğazı Yaylası'na çıktıklarını ve karın keyfini kızaklarla çıkardıklarını söyledi. Uçar, "Kar yağışının başlamasıyla birlikte kulüp üyeleri olarak Camiboğazı Yaylası'na geldik. Off- Road yapmayı planlamıştık fakat karı görünce çocukluğumuzdaki gibi kızaklarla kaymak istedik. Araçlarımızın arkasında bağladığımız kızaklarla kayarak bir nevi karın tadını çıkardık. Bundan çok zevk aldık, sanırım Off-Road'dan sonra yeni hobimiz bu olacak" diye konuştu.


Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kaydılar
Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kaydılar
Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kaydılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN

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