Odunpazarı Oda Müziği Konserleri'nde Bu Ay

Odunpazarı Oda Müziği Konserleri'nde Bu Ay

Geçtiğimiz ay "Lal Kuartet" grubunun verdiği başarılı konserin ardından bu ay Cem Önertürk ve Tayfun İlhan'ın yer aldığı Flüt - Piyano Resitali sanatseverler ile buluşacak.

Odunpazarı Oda Müziği Konserleri'nde Bu Ay

Odunpazarı Belediyesi, başarı ile yürüttüğü Oda Müziği Konserlerine yeni sezonda da devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi başarı ile yürüttüğü Oda Müziği Konserleri devam ediyor. Hayat- sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek olan Oda Müziği Konseri'nde bu ay Cem Önertürk ve Tayfun İlhan'ın yer aldığı Flüt - Piyano Resitali sanatseverlerin karşısına çıkacak.

24 Kasım 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Cem Önertürk ve Tayfun İlhan Flüt - Piyano Resitali saat 20.00'de başlayacak.

Oda Müziği Konserleri'nin davetiyeli olduğunu belirten yetkililer, konserleri dinlemek isteyen vatandaşların ücretsiz davetiyelerini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nden temin edebileceğini kaydetti.

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