Odunpazarı ile Saltukova ve Bakacakkadı kardeş belediye oldu
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Odunpazarı ile Saltukova ve Bakacakkadı kardeş belediye oldu

Odunpazarı Belediyesi, Zonguldak Saltukova ve Bakacakkadı Belediyeleri ile Kardeş Belediye İşbirliği Protokolü imzaladı.

Odunpazarı ile Saltukova ve Bakacakkadı kardeş belediye oldu
21.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:40

Odunpazarı Belediyesi, Zonguldak Saltukova ve Bakacakkadı Belediyeleri ile Kardeş Belediye İşbirliği Protokolü imzaladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında gerçekleşen protokol törenine Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz ile 24. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk katıldı. Süresiz olarak geçerli olan Kardeş Belediye İşbirliği Protokolü kapsamında taraflar; karşılıklı saygı, güven, işbirliği prensibine dayanarak, yürürlükte olan yasa ve kararnamelere uygun olarak iki taraflı ilişkiler geliştirmek; karşılıklı ekonomik ve bilim-teknik konularında ilişkiler geliştirmek; kültür, eğitim ve sağlık alanlarında kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, iki taraflı işbirliğinin kurulmasına katkı sağlamak; belediye çalışanlarının eğitimi ve uzmanlıklarının arttırılması konularında düzenli olarak bilgi ve tecrübe alışverişi geliştirmek; gezi, fuar, festival ve organizasyonlara katılmak; sportif etkinlikler düzenlemek; tarihi eserlerin onarımında işbirliği yapmak; zamanla ortaya çıkabilecek işbirliği alanlarında ortak çalışma yapmak; her iki şehrin faydasına olacak projeleri geliştirme imkanına zemin hazırlamak ile yükümlü olacak.

"Hayırlı uğurlu olsun"

Protokol Töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kardeş belediyecilik ilişkilerini geliştirme çalışmalarından birini daha gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediye meclisinden ve

kardeşlerimizin meclislerinden geçen kardeşlik ilişkilerimizi protokole bağladık. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Zonguldak Bakacakkadı ve Saltukova Belediyelerimiz bu protokolden sonra kardeş olmuştur. Biz onlara göre biraz daha büyükçe bir belediye olarak elimizdeki bütün olanakları birlikte kullanmaya, onlara destek vermeye çaba göstereceğiz. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olarak onların da bize verecekleri destekle iyi bir politik süreç gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün, başkanlarımız eski milletvekilimiz Ali İhsan Köktürk ile beraber bizi şereflendirdiler. Onları Eskişehir'de ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi ile dayanışma içinde olacaklarını belirten Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç ve Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz, misafirperverliği için Başkan Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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