Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun Yeni Oyunu Perde Diyecek

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de prömiyerini yapacak olan OBEB, Yiğit Serdemir tarafından kaleme alındı. Kıvanç Pehlivanoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı OBEB'in dekor tasarımını Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımını Çiğdem Yumurtacı, müziğini ise Serhat Demirtaş üstleniyor. Bir psikolog ve yardımcısı tarafından psikodrama yöntemiyle dört kadının istenilen insanı yaratma yolunda yönlendirilmelerini işleyen OBEB, bir komedi oyunu. "Kim Bu OBEB ?" sorusu ile seyirciyi baş başa bırakacak olan oyun, Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nün bu sezondaki ikinci yeni oyunu. OBEB, farklı biçimi ile seyirciye de bir şeyler sorgulatmayı hedefliyor.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, OBEB ve diğer oyunları ile Eskişehirli sanatseverler için her Perşembe ve Cumartesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde perde açacak.