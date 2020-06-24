Odunlukta çıkan yangın korkuttu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde odunlukta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde odunlukta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi Ramazan Yıldırım sokağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf Alagöz'e ait odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mesken sakinleri, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayda herhangi kimse yaralanmazken maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA