Ödüllü film "Uzak Ülke" Trabzon'da sinemaseverlerle buluşuyor

Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı'nın, 1925'te Karadeniz'de geçen bir mübadele hikayesini anlattığı filmi "Uzak Ülke" Trabzon'da vizyona girdi.

Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı'nın, 1925'te Karadeniz'de geçen bir mübadele hikayesini anlattığı filmi "Uzak Ülke" Trabzon'da vizyona girdi.

Uluslararası Soçi Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Yazıcı, Ortahisar ilçesindeki sinema salonunda filmin gösterimi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, çektiği ilk filmin "Uzak Ülke" olduğunu belirterek, "Filmi çektiğim yerde ilk sinema gösteriminde olmak istedim. Benim için çok önemli bir an ve değerli bir duygu şu an hissettiğim şey. Birçok insan filme geldi ve çıktıkları zaman yüzlerini merak ediyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 2017 yılında destek aldıklarını ancak filmin çekimlerine 2018'de başladıklarını dile getiren Yazıcı, "Kasımda sete girebildik. 5 hafta Trabzon'da sahil kenarında çekimlerini yaptığımız filmi tamamladık. Film ilk kez Türkiye prömiyerini 39. İstanbul Film Festivali'nde yaptı." diye konuştu.

Yazıcı, filmin birçok festivalden ödüller aldığını anlatarak, "Tabii bunlar ilk filmini yapan bir yönetmenin sonraki filmleri çekmesi için motivasyonunu artıran durumlar." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin, Türkiye ve Yunanistan'dan mübadillerin anılarını onurlandırmak için yapıldığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Buradan giden insanlar orada büyük acılar çekti. Oradan gelen insanlar burada zorluklarla karşılaştı ve bunun ötesinde göç kavramı, bir yerden gitmek aslında benim insan olarak çok ilgimi çeker. O nedenle başka göç filmlerini de ilerde çekmeyi düşünüyorum."

Yazıcı, filmlerin çekilebilmesi için seyirci desteğinin önemine dikkati çekerek, sinemaseverleri "Uzak Ülke"yi izlemeye davet etti.

"Uzak Ülke" hakkında

Yapımcılığını Altın Yazıcı'nın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Murat Karabina, kurgusunu Umut Sakallıoğlu, müziklerini ise Burak Beşir yaptı. Filmin başrol oyuncuları arasında Haydar Şişman ile Abdurrahman Gönan yer aldı.

Yönetmen koltuğunda Erkan Yazıcı'nın oturduğu, Karadeniz sahilinde 1925 yılında geçen filmde, 12 yaşındaki Trabzon Rumu Paris'in gemiye binmek için bekledikleri kamptan kaçmasıyla gelişen olaylar ve Binbaşı Osman ile arasında yaşananlar anlatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk