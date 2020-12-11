Ödüllü belgesel beşinci yılında dijitalde, geliri TEGV'e bağışlanacak
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Ödüllü belgesel beşinci yılında dijitalde, geliri TEGV'e bağışlanacak

11.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:51
Ödüllü belgesel beşinci yılında dijitalde, geliri TEGV'e bağışlanacak

2014 yılında öğrenci projesi olarak yolculuğuna başlayan Heykel A.Ş. kısa metraj belgeselinin dijital gösterim geliri çocuklar için daha aydınlık bir geleceği inşa eden TEGV'e bağışlanacak.

2014 yılında öğrenci projesi olarak yolculuğuna başlayan Heykel A.Ş. kısa metraj belgeselinin dijital gösterim geliri çocuklar için daha aydınlık bir geleceği inşa eden TEGV'e bağışlanacak.

Yönetmenliğini Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümden Dr. Tuna Tetik'in üstlendiği ve üretici ekibinde üniversitenin mezunlarından; Ersin Kıvrak, Işıl Saka ve Barkın Bulutbeyaz'ın yer aldığı Heykel A.Ş., 5. yıl dönümüne özel gösterimle BluTV'de yayınlanmaya başladı.

Dr. Tuna Tetik ve ekibin henüz BAU öğrencisiyken 2014 yılında ortaya çıkardığı belgesel, İstanbul'un Üsküdar, Bağcılar, Zeytinburnu, Nişantaşı ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan heykelleri konu alıyor. Belgesel, beşinci yılına özel yönetmenin kurgusuyla; kent yaşamı içerisinde her gün önlerinden yüzlerce kişinin geçtiği, alışılmışın dışında heykeller ve onlarla birlikte yaşayanların özgün ve samimi yorumlarını içeriyor. Kısa belgesel heykel sanatının toplumsal yansımasını, gündelik hayatta insanlarla kurduğu ilişkiyi, bağı ve kente kattığı sinerjiyi konu alıyor.

21. Altın Koza Film Festivali, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Jüri Özel Ödülü'nü kazanmasının ardından çeşitli festivallerde gösterimi yapılan belgeselin BluTV yayınlarından elde edilecek geliri ise TEGV'e bağışlanacak.

"Bir sonraki konsept, yeni ve daha güncel olacak"

Belgeselle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Tuna Tetik: "Heykel A.Ş.'yi beşinci yılına özel kurgulanmış ve yeniden düzenlenmiş görüntüleriyle bir dijital platformda yayınlama kararı aldıktan sonra BluTV'nin bu noktada en iyi adres olduğuna karar verdik. Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alırken hayata geçirdiğimiz projeye, yapım sürecinde birçok kişinin değerli desteklerini aldığımız için BluTV'de yayınlanan kısa metrajlı belgeselin gösterim gelirinin bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanmasının en doğrusu olduğunu düşündük. Bir sonraki adımda Heykel A.Ş. konseptini yeni ve daha güncel bir formatta seyirci ile buluşturmayı planlıyor, çok uzak olmayan bir gelecekte Heykel A.Ş. 2.0. projesini duyurmayı heyecanla bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Ödüllü belgesel beşinci yılında dijitalde, geliri TEGV'e bağışlanacak
Ödüllü belgesel beşinci yılında dijitalde, geliri TEGV'e bağışlanacak
Ödüllü belgesel beşinci yılında dijitalde, geliri TEGV'e bağışlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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