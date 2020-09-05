ÖDEMİŞTE ELEKTRİK DİREGİ'NDE ÇIKAN YANGIN MAKİLİK VE ZEYTİNLİĞE SIÇRADI (1)
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ÖDEMİŞTE ELEKTRİK DİREGİ'NDE ÇIKAN YANGIN MAKİLİK VE ZEYTİNLİĞE SIÇRADI (1)

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar yakındaki zaytinlik alana sıçradı, Zeytinlikte başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.

ÖDEMİŞTE ELEKTRİK DİREGİ'NDE ÇIKAN YANGIN MAKİLİK VE ZEYTİNLİĞE SIÇRADI (1)
05.09.2020 00:48 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:53

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar yakındaki zaytinlik alana sıçradı, Zeytinlikte başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Günlüce Mahallesinde akşam saat 20.30 sıralarında bir evin yakınlarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler yakındaki makilik ve zeytinlik alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın vatandaşlar tarafından fark edilince itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda  itfaiye ve Ödemiş Orman işletme şefliği ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Asırlık zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Yangının çıkış nedeni ile ilgili Ödemiş ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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