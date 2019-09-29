Ödemişli yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

29.09.2019 22:03

Ödemiş Sanayi Sitesi esnaflarının tanınmış simalarından Gürbüz Candemir (63), bugün geçirdiği kaza sonuncunda hayatını kaybetti.



Yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü ile ilgilenen ve bu konuda usta öğretici olan Gürbüz Candemir, bugün saat 16.00 sıralarında Bozdağ'da uçuş denemesi yaparken geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kazanın ardından 112 acil servisiyle Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Candemir, buradan İzmir'i sevk edildi. Candemir'in Tire yakınlarında hayatını kaybettiği öğrenildi. Candemir'in havalanmadan paraşütünün ön kısmının kapandığı ve havalanamadığı öğrenildi.



Bir çocuğu olan Candemir, tarım araç gereçleri üretimiyle uğraşıyordu. - İZMİR

Kaynak: İHA