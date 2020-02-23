Ödemiş'te otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Ordu Caddesi'nde, M.Ö. yönetimindeki 41 F 76 28 plakalı otomobil, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Yaralanan sürücü M.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.