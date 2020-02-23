Ödemiş'te otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
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Ödemiş'te otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

23.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:05
Ödemiş'te otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

'in ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi 'nde, M.Ö. yönetimindeki 41 F 76 28 plakalı otomobil, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Yaralanan sürücü M.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ödemiş'te otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
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