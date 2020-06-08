Ödemiş'te Napolyon kirazı, üreticinin yüzünü güldürdü Ödemiş ilçesinde üretilen ve ihraç edilen "Napolyon" cinsi kiraz, rekolte ve fiyatıyla üreticileri sevindirdi.

Ödemiş ilçesinde üretilen ve ihraç edilen "Napolyon" cinsi kiraz, rekolte ve fiyatıyla üreticileri sevindirdi.

Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şelçuk Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede üretilen çeşitli cins kirazların yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüğünü söyledi.

Dayanıklı olmasından dolayı özellikle Napolyon cinsinin ihraç edildiğini ifade eden Bilgi, "10 bin ton civarında üretimimiz var. Bu sene kiraz biraz pahalı, havaların serin olması ve yazın biraz geç gelmesinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin birçok yerinde kirazlar daha olgunlaşmadığı için şu an kiraz 20-25 lira arasında. Üretimin yarısı ihracata giderken diğer bölümü de çeşitli illere ve ilçelere gönderiliyor." dedi.

Kiraz üreticisi Arif Bilgi de ürünün ihraç edilmesinden dolayı fiyatının da arttığını dile getirerek bu durumun kendilerini sevindirdiğini anlattı.

Bircan Sezer ise "Napolyon" cinsi kirazın hem verimi hem de fiyatıyla üreticiyi memnun ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA